Vali Memiş ve Vali Arslantaş, Bayburt Valisi Pehlivan'ı Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Okay Memiş ile Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş ile Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.



KUDAKA Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere Bayburt'a gelen Vali Memiş ile Vali Arslantaş toplantı öncesi Vali Pehlivan'ı makamında ziyaret etti. Vali Memiş ile Vali Arslantaş'ı Bayburt Valiliği'ne gelişlerinde Vali Pehlivan karşıladı. Karşılamanın ardından şeref defterini imzalayan Vali Memiş ile Vali Arslantaş, Vali Pehlivan eşliğinde valilik makamına geçti.



Vali Pehlivan çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunulan ziyaret vesilesiyle Vali Memiş ile Vali Arslantaş'a teşekkür etti. Vali Memiş ile Vali Arslantaş ise Vali Pehlivan'a ev sahipliği ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.



ziyarette Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Bayburt İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi ile KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen yer aldı.



"Kamu-Sen Bayburt Heyeti Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti"



Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Bayburt İl Temsilciği heyeti Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti. Vali Pehlivan Kamu-Sen Bayburt Temsilcisi Ahmet Çalışkan ile ziyaretine gelen heyet üyelerinden faaliyetleri hakkında bilgiler aldı, çalışmalarında başarılar temenni etti.



Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Kamu-Sen Bayburt Yönetim Kurulu Üyeleri Oğuzhan Yücel, Şahin Midilli, Cihan Saka, Şahset Saka ile Şerif Yeşil yer aldı. - BAYBURT

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