Vali Memiş, Yaralı Askerleri Ziyaret Etti
1 saat önce
Erzurum Valisi Okay Memiş, Iğdır'da meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan 2 askeri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Erzurum
Valisi Okay Memiş
, Iğdır
'da meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan 2 askeri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Iğdır'ın Aralık
ilçesinde, PKK
'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan 2 asker, Erzurum'a getirilerek tedavi altına alındı. Atatürk Üniversitesi Yakutiye
Araştırma Hastanesinde tedavi gören askerleri Erzurum Valisi Okay Memiş, ziyaret etti.
Vali Memiş, askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. - ERZURUM
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:10 Kaynak: İHA
Iğdır'da Terör Saldırısı: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Yaralımız Var
Futbolda Ara Transfer Dönemi Başladı
Gözü Dönmüş Cani Damat, Kayınvalidesini Öldürdü
Türkiye'yi Yasa Boğan Ceren Damar Cinayetinde Yeni Detay! Katilin Ailesi Mektubu Savcılığa Teslim Etti