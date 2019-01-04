Son Dakika Haberleri: Vali Memiş, Yaralı Askerleri Ziyaret Etti

Vali Memiş, Yaralı Askerleri Ziyaret Etti

1 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, Iğdır'da meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan 2 askeri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Memiş, Yaralı Askerleri Ziyaret Etti, System.String[]
Erzurum Valisi Okay Memiş, Iğdır'da meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan 2 askeri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan 2 asker, Erzurum'a getirilerek tedavi altına alındı. Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde tedavi gören askerleri Erzurum Valisi Okay Memiş, ziyaret etti.

Vali Memiş, askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:10 Kaynak: İHA

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