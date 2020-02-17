Vali Memiş, yaralı Uzman Onbaşı Kaplan'ı evinde ziyaret etti - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin top atışları sonucu yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Oktay Kaplan'ı evinde ziyaret etti. Yaralı askere geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Memiş, "Ülkenin güneyinde bir taşeron devlet kurmak istiyorlar. Biz buna Fırat Kalkanı, Zeytindalı ve Barış Pınarı Harekatlarıyla engel olduk" dedi.



Suriye'nin İdlib kentinde 10 Şubat'ta rejim güçlerince atılan top atışları sonucu yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Oktay Kaplan, Antakya Devlet Hastanesi'ndeki tedavisini ardından memleketi Erzurum'a geldi. Uzman Onbaşı Kaplan'ı evinde ziyaret eden Vali Okay Memiş, kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.



Aile ile bir süre sohbet eden Vali Memiş, Türkiye'nin Suriye'de önemli bir mücadele için bulunduğunu söyledi. Vali Memiş, "Ülkemiz ile Arabistan, Balkanlar ve Kuzey Afrika arasında tarihi bağlar var. Bizler buralara Gönül coğrafyamız diyoruz" diye konuştu.



Türkiye'nin emperyalist güçlere karşı verdiği mücadelenin devam edeceğini ifade eden Vali Memiş, "Ülkenin güneyinde bir taşeron devlet kurmak istiyorlar. Biz buna Fırat Kalkanı, Zeytindalı ve Barış Pınarı Harekatlarıyla engel olduk. Tüm dünyaya da şu mesajı verdik: Sizin böyle bir niyetiniz olabilir ama biz büyük Türkiye Cumhuriyeti olarak, Cumhurbaşkanı ile kahraman ordusu ve kahraman milleti ile buna engel olacağız ve de engel olduk. Bunun için ordayız ve bu konuda kararlıyız." ifadelerini kullandı.



Uzman Onbaşı Kaplan ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Türkiye'nin İdlib'de bulunmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Kaplan, "Bizler orada olmasak o bölgede dış güçler tarafından bir devlet kurulacak ve sonrasında ilk hedef Türkiye olacak. Bazen diyorlar 'Bizim İdlib'de ne işimiz var?' başka devletler 10 bin km öteden gelmiş, ama bizim sınırımız orası. Sınırımızı korumakta en büyük görevimizdir" şeklinde konuştu. - ERZURUM