Vali Memiş: "Yaşlılara gösterilen önem, o toplumun uygarlık göstergesi olarak değerlendirilmektedir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Memiş: 'Yaşlılara gösterilen önem, o toplumun uygarlık göstergesi olarak değerlendirilmektedir' - Son Dakika

Vali Memiş: "Yaşlılara gösterilen önem, o toplumun uygarlık göstergesi olarak değerlendirilmektedir"

6 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Memiş:

Erzurum Valisi Okay Memiş, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Sevgi ve saygıyı hak eden, bizleri yetiştiren çınarlarımızın, 18-24 Mart "Yaşlılar Haftasını" kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşlılık süreci de kaçınılmazdır. Her yaşın bir güzelliği olduğu gibi yaşlılıkta hayatın en güzel yanlarındandır. Mustafa Kemal Atatürk' ün "Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kudretiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur." Sözlerinden yaşlılarımızın bizim için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamaktayız. Yaşlılarımız, milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak, gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi üstlenen, değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan, toplumsal hayatımızın en kıymetli hazinelerindendir. Tecrübelerinden istifade ettiğimiz, kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz, bizlere her konuda yol gösteren değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet; hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır. İnancımız çerçevesinde yaşlılara büyük değer verilerek, " Küçüğüne merhamet etmeyen, büyüğüne saygı göstermeyen bizden değildir." Hadis-i Şerif'i dinimizin yaşlılara verdiği önemi ve değeri göstermektedir. Yaşlılarımıza günümüzde gösterilecek olan sevgi ve saygı, toplumsal huzuru ve milli birliği arttıracaktır. Onların toplumla bütünleşmelerini ve yaşama bağlı kalmalarını sağlamak hepimizin görevidir. Bu duygularla, tüm yaşlılarımızın "Yaşlılar Haftası" nı kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerini Allah'tan temenni ediyorum." - ERZURUM

Mustafa Kemal Atatürk, Okay Memiş, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:59 Kaynak: İHA

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