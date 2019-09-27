Vali Memiş, yayla ve meralarda güvenlik tedbirleri konusunda uyardı

Erzurum Valisi Okay Memiş, yayla ve meralarda güvenlik tedbirleri konusunda uyardı.



Türkiye Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleriyle top yekün mücadele kararlılıkla sürdürüldüğü, son dönemlerde ciddi lojistik sıkıntısı yaşayan terör örgütünün yayla ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla birlikte erzak ve yaşam malzemesi ihtiyacını bu bölgelerde bırakılan malzemelerden karşılayabileceği yönünde istihbarı bilgiler alındığını ifade eden Vali Memiş, yayla ve meralarda en üst düzeyde güvenlik önlemlerinin alınacağını belirtti.



Terör örgütü mensuplarının erzak ve yaşam malzemesi teminini önlemek amacıyla seferberlik anlayışı içerisinde belirtilen usul ve esaslar da dikkate alınarak; vatandaşların yaylalardan dönüşlerinin başlamasıyla birlikte artan yaşam malzemelerinin terör örgütü mensuplarınca kullanılabileceği düşünülerek yaylalarda bırakılmaması gerektiğini ifade eden Vali Memiş açıklamasında; "İlçelerde kaymakamlar başkanlığında yapılan halk ve muhtar toplantılarında vatandaşlarımızın/muhtarlarımızın uyarılması, İl ve ilçe müftülükleriyle koordinasyon kurularak Cuma hutbesinde bilgilendirme yapılması, hazırlanan el ilanlarının kolluk kuvvetlerimizce camilerde, kıraathanelerde, köy odalarında ve vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda dağıtılması, yaylalarda yaşayan tüm vatandaşlarımıza tek tek tebliğ edilmesi, Yayla ve orman köylerinde görev yapan öğretmen, orman teşkilatı personeli, muhtar ve imamların bu talimat dahilinde bilgilendirilmesi, kaymakamlıklarca resmi internet siteleri, sosyal medya hesapları, yerel basın/yayın organları aracılığıyla konunun kamuoyuna duyurulması istenilen Bakanlığımız İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 25/09/2019 tarih ve 16373 sayılı yazısı ve eklerinden birer suret ilişikte gönderilmiştir.



Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında konunun kolluk kuvvetleri ve diğer görevlilerce hassasiyetle takip edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM