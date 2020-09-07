Vali Memiş, "Yoğun bakımda yatan hasta sayımız yatak sayısının 5 te 1'i kadar" - Son Dakika

Vali Memiş, "Yoğun bakımda yatan hasta sayımız yatak sayısının 5 te 1'i kadar"

- Vali Memiş, "Yoğun bakımda yatan hasta sayımız yatak sayısının 5 te 1'i kadar" Erzurum'da şimdiye kadar 3 milyon 750 bin TL civarında ceza uygulandı Erzurum Valisi Okay Memiş gerçekleştirilen pandemi toplantısında, şimdiye kadar Erzurum'da 3 milyon 750 bin TL civarında ceza uygulandığını açıkladı.

- Vali Memiş, "Yoğun bakımda yatan hasta sayımız yatak sayısının 5 te 1'i kadar"

Erzurum'da şimdiye kadar 3 milyon 750 bin TL civarında ceza uygulandı

ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş gerçekleştirilen pandemi toplantısında, şimdiye kadar Erzurum'da 3 milyon 750 bin TL civarında ceza uygulandığını açıkladı. Vali Memiş, "Yoğun bakımda yatan hasta sayımız yatak sayısının 5 te 1'i kadar" dedi.

Erzurum valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir katıldı.

"yoğun bakımda yatan hasta sayımız yatak sayısının 5 te 1'i kadar"

Günlük vaka ve ölüm sayılarında Erzurum'un Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirten Erzurum Valisi Okay Memiş, "Kurban bayramı BB Erzurumspor'un Süper Lig'e yükselmesi ve düğün salonlarının açılması gibi olaylardan sonra vaka artışlarımız oldu. Şunu söylemek istiyorum ki Erzurum olarak vaka sayısında Türkiye ortalamasının üzerinde değiliz. Kesin rakamları zaten Sağlık Bakanlığı açıklıyor. Günlük vaka sayılarımız nüfusla karşılaştırıldığında, Pinomoli oranında ve günlük ölüm sayılarına bakıldığında hepsi için Türkiye ortalamasının altındayız. Pandemi hastanesi olarak Maraşel Fevzi Çakmak hastanesini ve Şehir hastanesini belirledik. Bu hastanelerimizdeki yatak sayılarını dikkate aldığımız zaman ise yoğun bakımda yatan hasta sayımız yatak sayısının 5 te 1'i kadar. Şuanda ise şehir hastanesinde sadece bin yatağımız var. Bölge Eğitim ve Araştırma hastanesinde ki çalışmalarımız ocak ayında bitecek ve bin 500 yatağımızı aktif şekilde kullanabileceğiz" dedi.

"Denetleme yapan 4 bin 200 personelimiz var"

Vaka sayılarını dengeli şekilde kontrol altına aldıklarını da kaydeden Memiş, "Şuan bir platodayız ve yükseliş durdu. Bazı günlerde aşağılara iniş sağlarken bunu sürekli hale getiremedik. Günlük vaka sayımız kadar taburcu ettiğimiz hastalarımız var. Bazen taburcu olanların sayısı daha üstün oluyor. Vatandaşlar pozitif olduklarında hemen hastaneye yatırılmak istiyorlar. Biz bu vatandaşlarımızda semptom görmediğimiz zaman onu evinde karantinaya alıyoruz. Bunlarda ağrısı, yüksek ateşi ve benzeri belirtisi olan vatandaşlarımızı hastaneye yatırıyoruz. Hayatı risk altında olan hastalarımızı hastaneye yatırıp tedavi ediyoruz. Bununla beraber her pozitif vakamıza ilaç tedavisi uyguluyoruz. Evlerine 'çatkapı' ekiplerimizi gönderiyoruz karantina altında olan vatandaşlarımızı onlardan habersiz her gün denetliyoruz. Bu ekiplerimizde 4 bin 200 civarında personelimiz var. Kaymakam arkadaşlarımız ve yetkili arkadaşlarımızda bu İstem ekiplerini her gün takip ediyorlar" açıklamalarında bulundu.

"Şimdiye kadar 3 milyon 750 bin TL ceza uyguladık"

Erzurum'da ciddi rakamlarda cezai işlemler uygulandığını söyleyen Vali Memiş, "Bunların akabinde biz cezai işlemlerde uyguluyoruz. Denetim uygulamalarında emniyet ve jandarma ekiplerimizin kestiği toplam ceza 2 milyon 500 bin lira, maske takmayanlara 194 bin lira, umuma açık işyeri denetimlerinde 88 bin TL, seyahat izin belgesi olmayanlara ise 890 bin TL civarında cezai işlemler uyguladık. Son olarak bugüne kadar toplu taşıma araçlarına ise 82 bin lira cezai işlem uygulanmış. Erzurum'da toplamda 3 milyon 750 bin TL cezai işlem uygulanmış bulunuyor. Keşke uygulamamış olsaydık ama bu rakam Erzurum için ciddi bir rakam. Zaman zaman denetimler yapıyoruz bu denetimleri daha çok artıracağız" diye konuştu.

8 ilçede ise vaka artışı gözlemlendiğini ifade eden Vali Memiş, " Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizi kontrol altına aldığımızı gözlemliyoruz. Bazı ilçelerimizde ise artışlar gözlemliyoruz. İspir, Aşkale, Horasan, Pasinler, Oltu, Tortum, Hınıs ve Pazaryolu olarak bu ilçelerimizde artış gözlemliyoruz. Bu ay içerisinde yaklaşık 300 civarında sağlık çalışanı atanacak bu bizi daha çok rahatlatacak. Virüsün başından beri 65 yaş üstünü çok etkilediğini söylüyoruz. Bununla beraber kaybettiğimiz genç vatandaşlarımızda var. Bunun sebeplerinden biriside kronik hastalıklarının bulunmasıdır" şeklinde konuştu.

"İzin yapmak için pozitifim diyen kamu çalışanlarımız var"

Bazı kamu çalışanlarının 14 gün dinlenmek için karantinaya girmek istediğini de belirten Memiş, "Bazen bu durumda çok değişik şeylerle de karşılaşıyoruz. Geliyor birisi pozitif vaka olduğunu söylüyor. Bunların içinde kamu görevlileri de var. Sırf 14 gün karantinada kalıp yatmak için bu durumu kullanıyorlar. Bu vatandaşlarımızı da uyarıyoruz. Çatkapı ekiplerimiz mahalle muhtarlarımızı uyarıyor. Muhtarlarımız da mahallelerindeki karantinalı bölgelerden vatandaşları haberdar ediyor" dedi.

"Günlük 2 bin vatandaşa test yapıyoruz"

Erzurum'da günlük 2 bin vatandaşa test yapıldığını dile getiren Memiş, "Şuanda dünyada virüs 1, virüs 2 ve virüs 3 şeklinde adlandırılıyor. Bizde bulunan virüs 1 ve bu öldürme riski en düşük olan şekli. Avrupa'da virüs 3 bulunduğu için onların ölüm sayıları bizimkine oranla daha yüksek. Biz şuana kadar mutasyona uğramış şekli ile karşılaşmadık. Bu gibi durumlar içinde tedbirlerimizi artırarak devam ediyoruz. Erzurum tüm bölgeye bakan bir il olduğu için bize diğer illerden de test olmaya gelen vatandaşlarımız var. Bu sebeple günlük 2 bin civarında test yapıyoruz. Ayrıca Süper Lig başlıyor. Kahvehanelere maç izlemeye gidecek olan vatandaşlar içinde ek tedbirler alacağız" ifadelerini kullandı.

" Zatürre aşılarımızı Ekim ayında uygulayacağız"

Zatürre başta olmak üzere diğer aşılarında Ekim ayında risk grubundaki vatandaşlara uygulanacağını belirten, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, "Bu sene aşılarımız Ekim ayı civarında uygulanmaya başlayacak. Talepler de fazla olacak gibi gözüküyor. Bilim kurulumuz yol haritasını belirleyecek ve bizim için belirlenen risk gruplarına aşı yapılacak. Zatürre aşısı da aynı şekilde zatürre aşısı ilk defa bu kadar talep görüyor. Bu aşımızda Ekim aylarında risk gruplarına uygulanacak" dedi.

Vali Memiş, Yoğun bakımda yatan hasta sayımız yatak sayısının 5 te 1'i kadar

Okay Memiş, Erzurum, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 16:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Vali Memiş, 'Yoğun bakımda yatan hasta sayımız yatak sayısının 5 te 1'i kadar' - Son Dakika

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