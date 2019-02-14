Vali Meral: "Bağımlılıkla Mücadele Azim ve Kararlılıkla Sürdürülecek"

Karaman'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu'nun 2019 yılı ilk toplantısı Vali Fahri Meral başkanlığında yapıldı.

Karaman'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu'nun 2019 yılı ilk toplantısı Vali Fahri Meral başkanlığında yapıldı.



Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Fahri Meral'in yanı sıra vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.



Toplumda farkındalık oluşturarak bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla tüm Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan toplantının başında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir önceki toplantıda alınan kararlar ile ilgili yapılan çalışmaların yer aldığı bir sunum gerçekleştirildi. Bağımlılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, Yeşilay Konya Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından tütün, alkol, teknoloji ve madde bağımlılığı konusunda yapılan çalışmalar ve alınan tedbirleri içeren sunumlar yapıldı.



İlgili kurumlar tarafından yapılan sunumların ardından konuşan Vali Fahri Meral, toplumu ve özellikle genç nüfusu olumsuz etkileyen bağımlılıkla mücadele konusunda Karaman'da yürütülen çalışmaların büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, bu amaç doğrultusunda işbirliği ve koordinasyonun artırılmasına yönelik yapılacak çalışmaların bağımlılıkla mücadele sahasında önemli katkılar sağlayacağını söyledi.



Uyuşturucu ile mücadelede koordinasyon kurullarının önemli bir işlevi olduğunu ifade eden Vali Meral, kurullarda alınan kararların ilgili kurumlar tarafından takibinin yapılmasının büyük önem arz ettiğini belirtti.



Ülkemizin ve dünya ülkelerinin önemli bir sorunu olan uyuşturucunun terörü beslediğini vurgulayan Vali Meral, uyuşturucunun bölücü terör örgütlerinin en önemli gelir kaynaklarından birisi olduğunun altını çizdi.



Vali Fahri Meral, "Aslolan insanlarımızın uyuşturucuya erişimini engellemektir. Uyuşturucu ile mücadele herkesin ve her kesimin üzerinde hassasiyetle durması gereken ülkemiz ve geleceğimiz için önemli bir konu. Uyuşturucu kullananların yüzde seksen sekizi bu işe sigara kullanımı ile başlıyor. Madde bağımlılığının önüne geçebilmemiz için öncelikle sigara ile mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.



Meral, can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binalar ile enkazların uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımına, sigara kaçakçılığına ve bu maddelerin saklanması ve gizlenmesi gibi amaçlarla kullanılmaması amacıyla ortak yapılan çalışmalar sonucunda büyük bir bölümünün yıkıldığını hatırlattı.



Vali Meral, uyuşturucuyla mücadele kapsamında tek tuşla ihbarda bulunmaya imkan tanıyan "UYUMA Projesi" ile sokakta veya herhangi bir mekanda gördüğü uyuşturucu ticaretini ve kullanımını polise bildirmek isteyenlerin uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunabileceğini sözlerine ekledi.



Toplantı, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar ile ilgili soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi. - KARAMAN

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