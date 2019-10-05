Son Dakika Haberleri: Vali Meral'den İl Emniyet Müdürü Taş'a ziyaretler
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Vali Meral'den İl Emniyet Müdürü Taş'a ziyaretler

1 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaman İl Emniyet Müdürü olarak Karaman'a atanan Ayhan Taş'ı ziyaret etti.

Vali Meral'den İl Emniyet Müdürü Taş'a ziyaretler, System.String[]

Karaman Valisi Fahri Meral, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaman İl Emniyet Müdürü olarak Karaman'a atanan Ayhan Taş'ı ziyaret etti.


Vali Meral, yeni görevinden dolayı makamında Taş'ı tebrik ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Taş'ın Karaman'da başarılı çalışmalara imza atacağına olan inancını ifade eden Meral, Taş'ın nezdinde tüm emniyet mensuplarına çalışmalarında kolaylık diledi.

Taş ise başta Karaman Valisi Fahri Meral olmak üzere Karaman halkının destekleriyle Karaman'ın daha güvenli ve bir şehir olması için çalışacaklarını kaydetti.

Ayhan Taş, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:40 Kaynak: AA
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