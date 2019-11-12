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Vali Meral'den, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yemiş'e ziyaret
6 saat önce
Karaman Valisi Fahri Meral, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanan Burhan Yemiş'i ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:56 Kaynak: AA
Karaman Valisi Fahri Meral, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanan Burhan Yemiş'i ziyaret etti.
Vali Meral, ziyarette, yeni görevine atanmasından dolayı Burhan Yemiş'i tebrik ederek, yürüteceği çalışmalarda başarılar diledi.
Yemiş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ziyaretleri nedeniyle Vali Meral'e teşekkür etti.
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