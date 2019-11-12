Son Dakika Haberleri: Vali Meral'den, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yemiş'e ziyaret
Son Dakika Güncel Vali Meral'den, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yemiş'e ziyaret - Son Dakika

Vali Meral'den, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yemiş'e ziyaret

6 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanan Burhan Yemiş'i ziyaret etti.

Vali Meral'den, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yemiş'e ziyaret, System.String[]

Karaman Valisi Fahri Meral, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanan Burhan Yemiş'i ziyaret etti.


Vali Meral, ziyarette, yeni görevine atanmasından dolayı Burhan Yemiş'i tebrik ederek, yürüteceği çalışmalarda başarılar diledi.


Yemiş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ziyaretleri nedeniyle Vali Meral'e teşekkür etti.

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:56 Kaynak: AA
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