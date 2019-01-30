Son Dakika Haberleri: Vali Meral'den Polis Merkezine Ziyaret

Vali Meral'den Polis Merkezine Ziyaret

45 dakika önce

Karaman Valisi Fahri Meral, Mümine Hatun Mahallesinde bulunan Yunus Emre Polis Merkezini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Meral'den Polis Merkezine Ziyaret, System.String[]
Karaman Valisi Fahri Meral, Mümine Hatun Mahallesinde bulunan Yunus Emre Polis Merkezini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ile polis merkezini ziyaret eden Vali Meral, bölge halkının güvenliği ve huzuruna yönelik sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Emniyet mensuplarının toplumun huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden 24 saat esasına göre çalıştığını ifade eden Meral, "Karaman'ın asayiş yönünden güvenli bir şehir olması için mücadele eden tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:49 Kaynak: İHA

Özgür Ertuğrul, Karaman, Polis, Güncel
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