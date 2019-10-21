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Vali Meral'den Urgan Mahallesine ziyaret

47 dakika önce

Karaman Valisi Fahri Meral, Urgan Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Meral'den Urgan Mahallesine ziyaret, System.String[]

Karaman Valisi Fahri Meral, Urgan Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.


Vali Meral, 4'üncü TOKİ bölgesinde gerçekleştirdiği mahalle ziyaretinde muhtar Durmuş Ali Yumru'dan mahallenin durumu ve sorunları hakkında bilgi aldı.


Burada bir süre incelemelerde bulunan Meral, daha sonra bir araya geldiği mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Mahallelerini ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle sakinleri ise sorun ve taleplerini dinleyen Vali Meral'e teşekkür ettiler.


Ziyarette Meral'e, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin de eşlik etti.

Durmuş Ali, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:34 Kaynak: AA
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