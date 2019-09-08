Son Dakika Haberleri: Vali Meral'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
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Vali Meral'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

37 dakika önce

Karaman Valisi Fahri Meral, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Meral'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı, System.String[]

Karaman Valisi Fahri Meral, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Vali Meral mesajında, öğrenci, öğretmen ve velilerle birlikte 2019-2020 eğitim-öğretim yılına erişmenin heyecanını hep birlikte yaşadıklarını belirtti.


Eğitim ve öğretimin sürekli olarak yenilenmeyi, gelişmeyi, değişime açık olmayı, çalışmayı zorunlu kılan dinamik bir alan olduğunu ifade eden Meral, şunları kaydetti:


"Bu bakımdan çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitim imkanlarıyla ne kadar buluşturabilirsek, ne kadar iyi yetiştirebilirsek yarınlarımız da o kadar aydınlık ve güçlü olacaktır. Milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımak ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için birinci şart eğitimdir. Bu anlamda çocuklarımızın en güzel şekilde yetiştirilmesi hepimizin ortak hedefidir."

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:38 Kaynak: AA
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