Vali Meral'e Ziyaretler

Karaman İbrahim Bey ilk ve ortaokulu öğrencileri tarafından çıkarılan Leylek Baba Dergisinin yönetimi Vali Fahri Meral'i ziyaret etti.

Karaman İbrahim Bey ilk ve ortaokulu öğrencileri tarafından çıkarılan Leylek Baba Dergisinin yönetimi Vali Fahri Meral'i ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, okulun müdürü Tugay Koçak, üçüncü sayısı okuyucularla buluşan derginin, yayımlanmış ilk üç sayısını Vali Meral'e takdim ederek, derginin içeriği ve hedefleri hakkında bilgi verdi.



Dergiyi inceleyen Vali Meral, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, eğitim ve kültürel alanda çıkarılan derginin toplumda farkındalık oluşturması açısından güzel bir örnek teşkil ettiğini söyledi. Her sayısında farklı konuların ele alındığı derginin başarılı çizgisinin devam etmesi temennisinde bulunan Vali Meral, derginin çıkarılmasında emeği geçen okul yönetimi ve öğrencileri tebrik etti.

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