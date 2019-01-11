Son Dakika Haberleri: Vali Meral'e Ziyaretler

Vali Meral'e Ziyaretler

1 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral, Türkiye Gençlik Vakfı'nı (TÜGVA) makamında kabul etti.

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Karaman Valisi Fahri Meral, Türkiye Gençlik Vakfı'nı (TÜGVA) makamında kabul etti.

Vali Meral, ziyaretten dolayı memnuniyeti dile getirerek, Türkiye Gençlik Vakfı üyelerine faaliyetlerinde başarılar diledi.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Okan Özer'in vakıf olarak yürüttükleri ve hayata geçirmeyi planladıkları proje ve çalışmalar hakkında bilgi verdiği ziyaret, bir süre sohbet edilmesinin ardından sona erdi.

Ziyarete, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı Okan Özer, Genel Merkez ve Karaman İl Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:01 Kaynak: AA

Karaman, Türkiye, Güncel
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