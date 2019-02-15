Vali Meral'e Ziyaretler
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Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Mehmet Bayram ve yönetim kurulu üyeleri Karaman Valisi Fahri Meral'i ziyaret etti.
Karaman
Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Mehmet Bayram
ve yönetim kurulu üyeleri Karaman Valisi Fahri Meral'i ziyaret etti.
Ziyarette Bayram, Vali Meral'e teşekkür ederek yeni yönetim ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Meral, Bayram ve yeni yönetimini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:35 Kaynak: AA
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