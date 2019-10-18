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Son Dakika Güncel Vali Meral'e ziyaretler

Vali Meral'e ziyaretler

56 dakika önce

Karaman Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) yeni Başkanı Yaşar Çalışkan ve yönetim kurulu Vali Fahri Meral'i ziyaret etti.

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Karaman Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) yeni Başkanı Yaşar Çalışkan ve yönetim kurulu Vali Fahri Meral'i ziyaret etti.


Son yapılan ASKF Genel Kurulu'nda Karaman Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı seçilen Yaşar Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri Vali Meral'e ziyaretlerinde Karaman sporuna ve kulüplere yönelik yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Meral yeni yönetime hayırlı olması temennisinde bulunarak ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:48 Kaynak: AA
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