Son Dakika Haberleri: Vali Meral, gurbetçi vatandaşları çiçeklerle karşıladı
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Vali Meral, gurbetçi vatandaşları çiçeklerle karşıladı

2 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral, çalıştıkları farklı ülkelerden memleketlerine gelmeye başlayan gurbetçi vatandaşları şehir girişinde çiçeklerle karşıladı.

Vali Meral, gurbetçi vatandaşları çiçeklerle karşıladı, System.String[]
Karaman Valisi Fahri Meral, çalıştıkları farklı ülkelerden memleketlerine gelmeye başlayan gurbetçi vatandaşları şehir girişinde çiçeklerle karşıladı.

Vali Meral, Karaman'a giriş yapan gurbetçi vatandaşları Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde çiçekle karşılayarak sevinçlerine ortak olduğu gurbetçilere "memleketinize hoş geldiniz" dedi.

Karamanlı gurbetçilerle bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Meral, yurtdışında yaşayan çok sayıda Karamanlı gurbetçinin bulunduğunu ve tatillerini geçirmek amacıyla her yıl yaz aylarında memleketlerine geldiklerini, tatil süresince talep ve ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda her türlü yardıma hazır olduklarını söyledi. Yurtdışından gelen Karamanlı ailelere yönelik mahalli idareler ile işbirliği halinde sosyal, kültürel içerikli proje ve faaliyetlerin düzenleneceğini belirten Vali Meral, gurbetçi vatandaşlarımızın kaldıkları sürenin kısıtlı olduğu göz önünde bulundurularak kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirecekleri iş ve işlemlerde mevzuat çerçevesinde gerekli kolaylığın sağlanacağını, devletin her kurumuna kolaylıkla ulaşabileceklerini, ziyaret ve taleplerini en üst yetkiliyle bile görüşerek iletebileceklerini ifade etti. - KARAMAN
Karamanlı, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:28 Kaynak: İHA
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