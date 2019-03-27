Son Dakika Haberleri: Vali Meral Güvenlik Tedbirlerini İnceledi

Vali Meral Güvenlik Tedbirlerini İnceledi

2 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kurulan Kent Güvenlik Yönetim Sistemini (KGYS) inceledi.

Vali Meral Güvenlik Tedbirlerini İnceledi, System.String[]
Karaman Valisi Fahri Meral, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kurulan Kent Güvenlik Yönetim Sistemini (KGYS) inceledi.

Vali Meral, eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanması için devletin gerekli tedbirleri aldığını belirtti.


Merkez ve ilçeler dahil toplam 70 okulda 76 özel güvenlik görevlisinin, 15 okulda da tam zamanlı okul kolluk görevlisinin görevde olduğunu ifade eden Meral, şunları kaydetti:


"Okul güvenlik tedbirleri kapsamında ilk olarak Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Bakanlık tarafından yüksek çözünürlüklü, Emniyet Müdürlüğü KGYS'ye entegre edilmiş IP kameraların kurulumu yapıldı. Valilik olarak da BİFA Anadolu Lisesi ile Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kamera sistemlerinin kurulumunu tamamladık. Ayrıca 12 okulumuza yüksek çözünürlüklü kameraların montajı yapılırken 9 okulun da kamera sistemleri güçlendirildi. Okul güvenlik kamerası için bu yıl yaklaşık 1 milyon lira yatırım yapıldı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:57 Kaynak: AA

Merkez, Anadolu Lisesi, Karaman, Güncel
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