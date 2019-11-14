Son Dakika Haberleri: Vali Meral "Halk Günü"nde vatandaşların sorunlarını dinledi
Son Dakika Güncel Vali Meral 'Halk Günü'nde vatandaşların sorunlarını dinledi - Son Dakika

Vali Meral "Halk Günü"nde vatandaşların sorunlarını dinledi

6 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral, kasım ayı Halk Günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Meral

Karaman Valisi Fahri Meral, kasım ayı Halk Günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.


Vali Meral makamında kabul ettiği vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyerek ilgili kurum müdürlerinden vatandaşların taleplerinin incelenmesi ve çözümü için titizlikle çalışılmasını istedi.

Toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Evren Çakır, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hayrettin Aslan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ertuğrul Barış Selçuk, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ve daire müdürleri katıldı.

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:14 Kaynak: AA
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