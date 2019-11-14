Son Dakika › Güncel › Vali Meral 'Halk Günü'nde vatandaşların sorunlarını dinledi - Son Dakika
Vali Meral "Halk Günü"nde vatandaşların sorunlarını dinledi
6 saat önce
Karaman Valisi Fahri Meral, kasım ayı Halk Günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:14 Kaynak: AA
Karaman Valisi Fahri Meral, kasım ayı Halk Günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.
Vali Meral makamında kabul ettiği vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyerek ilgili kurum müdürlerinden vatandaşların taleplerinin incelenmesi ve çözümü için titizlikle çalışılmasını istedi.
Toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Evren Çakır, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hayrettin Aslan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ertuğrul Barış Selçuk, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ve daire müdürleri katıldı.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper: Türkiye yuvaya dönmeli Günlük burç yorumları 14 Kasım 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı İnsanlıktan utandıran görüntüler! Zihinsel engelli öğrenci, öğretmeni tarafından darp edildi