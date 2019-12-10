Son Dakika Haberleri: Vali Meral "Halk Günü" toplantısında vatandaşlarla buluştu
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Vali Meral "Halk Günü" toplantısında vatandaşlarla buluştu

6 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral, "Aralık Ayı Halk Günü" toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Meral

Karaman Valisi Fahri Meral, "Aralık Ayı Halk Günü" toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.


Vali Meral, valilik binasında vatandaşlarla tek tek görüşerek kendisine iletilen sorun ve talepleri değerlendirdi.

İlgili kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda Vali Meral, vatandaşların sorun ve taleplerinin incelenmesi ve gerekli araştırmaların yapılarak çözümü konusunda çalışmaların titizlikle takip edileceğini belirtti.


Toplantıya, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Karaman, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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