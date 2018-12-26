Son Dakika Haberleri: Vali Meral, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Vali Meral, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü Ziyaret Etti

35 dakika önce

Karaman Valisi Fahri Meral, yapımı tamamlanarak yeni yerinde hizmet vermeye başlayan İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Meral, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü Ziyaret Etti, System.String[]
Karaman Valisi Fahri Meral, yapımı tamamlanarak yeni yerinde hizmet vermeye başlayan İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.


Meral, ziyarette yaptığı konuşmada, Karaman'da eğitim öğretim faaliyetlerini daha iyi şartlarda yürütmek için şehrin yeni bir binaya kavuştuğunu belirtti.


Toplantı salonları, yemekhanesi, arşivleme sistemi ve birim odalarıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün daha iyi imkanlarla çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Meral, şunları kaydetti:


"Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası şehir merkezine yakınlığı ile de halkımıza ulaşım noktasında kolaylık sağlayacak. Karaman, kurumlarımızın destekleriyle güzel bir hizmet binasına sahip oldu. Günden güne artan devletimizin imkanlarıyla okullarımız kadar kurum binalarımızda da imar ve inşa çalışmaları devam ediyor. Hizmet binamızın eğitim öğretim çalışmaları için şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:38 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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