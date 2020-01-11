Vali Meral'in köy ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Meral'in köy ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika

Vali Meral'in köy ziyaretleri devam ediyor

6 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral, Pınarbaşı köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Meral'in köy ziyaretleri devam ediyor, System.String[]

Karaman Valisi Fahri Meral, Pınarbaşı köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.


Köylüler tarafından karşılanan Vali Meral, köy muhtarı Hanifi Kaplan'dan köyün mevcut genel durumu ve sorunları hakkında bilgiler aldı. Ziyaret ve incelemeleri sırasında bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Fahri Meral, kış şartlarının yaşandığı Karaman'da mevcut bütün köy yollarının açık kalması, eğitim-öğretimin sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesinin yanında vatandaşların, günlük yaşamlarını rahat ve güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri ve yaşanabilecek diğer olumsuzluklara karşı il özel idaresinin araç ve ekipman yönüyle hazır bulundurulduğunu belirtti.


Vali Fahri Meral'in Pınarbaşı köyüne gerçekleştirdiği ziyarete İl Özel İdare Genel Sekreteri Evren Çakır, İl Genel Meclis Başkanı Adem Kapar, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Celalettin Büyükboyacı da eşlik etti. - KARAMAN

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık intihar etti AK Parti'den kulisleri hareketlendiren sözler: 100 belediye başkanı AK Parti'ye geçecek

Son Dakika Haberleri
19:58 "Yeni Nesil Gazetecilik" kursunu başarıyla tamamlayanlar sertifikalarını aldı - Son Dakika
19:56 İsveç'te Çin'e Uygur protestosu - Son Dakika
19:56 Bitirme projesi Siirt'teki öğrencilere yardıma dönüştü - Son Dakika
19:56 AA Foto Muhabiri Dursun Aydemir Paris'teki gösteride yaralandı - Son Dakika
19:51 Tatvan'da öğrencilere "Masal ve Hikaye Anlatıcılığı" eğitimi verildi - Son Dakika
19:38 İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
18:42 Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 20:02:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Meral'in köy ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]