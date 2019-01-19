Son Dakika Haberleri: Vali Meral'in Mahalle Ziyareti

Vali Meral'in Mahalle Ziyareti

27 dakika önce

Vali Fahri Meral, merkeze bağlı Atatürk Mahallesi'ne ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla buluştu.

Vali Meral'in Mahalle Ziyareti, System.String[]
Vali Fahri Meral, merkeze bağlı Atatürk Mahallesi'ne ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla buluştu.

Vali Meral, ziyaretinde mahalle sakinlerinin isteklerini dinleyerek bir süre sohbet etti.

Ziyarette, Atatürk Mahallesi'nin muhtarı İsa Bakırtaş'tan mahalle hakkında bilgi alan Vali Fahri Meral, dinlediği mahalle sakinlerinin dile getirdiği doğalgaz altyapısının mahallelerine de getirilmesi isteklerinin karşılanması için ilgili kurum yetkilisini telefonla arayarak konu hakkında bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:47 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocasının Düğününü Arkadaşından Duydu, Boşanmaktan Vazgeçti Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Çalışmada Sona Gelindi

Kanser Hastası Caner'in Hayalini Gerçekleştiren Acun Ilıcalı'dan Duygusal Paylaşım: Hayalimizi Gerçekleştirip Hastalığı Yen Erdoğan'ın, Piyanist Fazıl Say'ın Konserine Gitmesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 13:14:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Meral'in Mahalle Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]