Vali Meral'in Mahalle Ziyareti
27 dakika önce
Vali Fahri Meral, merkeze bağlı Atatürk Mahallesi'ne ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla buluştu.
Vali Fahri Meral, merkeze bağlı Atatürk
Mahallesi'ne ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla buluştu.
Vali Meral, ziyaretinde mahalle sakinlerinin isteklerini dinleyerek bir süre sohbet etti.
Ziyarette, Atatürk Mahallesi'nin muhtarı İsa Bakırtaş'tan mahalle hakkında bilgi alan Vali Fahri Meral, dinlediği mahalle sakinlerinin dile getirdiği doğalgaz altyapısının mahallelerine de getirilmesi isteklerinin karşılanması için ilgili kurum yetkilisini telefonla arayarak konu hakkında bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:47 Kaynak: AA
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