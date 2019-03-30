Son Dakika Haberleri: Vali Meral'in Okul Ziyaretleri

Vali Meral'in Okul Ziyaretleri

1 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral, Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Vali Meral'in Okul Ziyaretleri, System.String[]
Karaman Valisi Fahri Meral, Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

İlk olarak Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Karademir'den okul hakkında bilgi alan Vali Fahri Meral, ardından okul aile birliği yöneticileri, öğretmenlerle bir araya geldi.

Burada mesleki eğitimin önemine vurgu yapan Meral, her alanda ülke gelişmişliğinin eğitimle doğrudan ilişkisinden bahsederek, bunda en büyük söz sahiplerinin öğretmenler olduğunu kaydetti.

Karaman'ın eğitim olanakları bakımından çok iyi bir durumda olduğunun altını çizen Vali Meral, Karaman'da derslik başına düşen öğrenci sayısı ve fiziki imkanların ülke ortalamasının üstünde olduğunu söyledi.

Meral sözlerini şöyle sürdürdü

"Hedefimiz yenilenebilir enerjiden, bilişim sektörüne kadar çağın ihtiyaçlarını karşılayan ve geleceğe yön veren gençliği yetiştirmektir. Kalıplaşmış meslek algısının dışında çağın gerekleriyle ortaya çıkmış sektörlerde öncülük yapabilmek de önemlidir. Tecrübeli öğretmenlerimiz ve yenilikçi ruha sahip öğrencilerimizle bunu başaracağımıza inanıyorum."

Ziyarette Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, öğretmenler rehberliğinde yaptıkları uluslararası yarışmalarda ödül almış robotları, okul imkanlarıyla yapılan drone ve güneş paneliyle çalışan araç hakkında Vali Meral'e bilgi verildi.

Ayrıca Vali Meral, Okulun Kent Güvenlik Sistemi (KGYS)'ne entegre edilmiş kamera sistemlerini inceledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:24 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Karaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yarışlarda Öğretmenine Verdiği Sözü Tutamayan Öğrenci Pistte Hüngür Hüngür Ağladı Yardımsever Öğretmen Donmak Üzereyken Bulduğu Köpeği Kilometrelerce Kucağında Taşıdı Öğretmenine Verdiği Kazanma Sözünü Tutamayan Ayşe Şaran, Pistte Ağladı Akşener'in "Erdoğan Verdi" Dediği Çantanın İçinden Çıkanlar Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 14:16:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Meral'in Okul Ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]