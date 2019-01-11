Son Dakika Haberleri: Vali Meral'in Şehit Ailesi Ziyareti

Vali Meral'in Şehit Ailesi Ziyareti

1 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral, eşi Zehra Meral ile birlikte, 1994 yılında Van'ın Erciş ilçesinde bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit düşen Yahya Kızılay'ın ailesine ziyarette bulundu.

Vali Meral'in Şehit Ailesi Ziyareti, System.String[]
Karaman Valisi Fahri Meral, eşi Zehra Meral ile birlikte, 1994 yılında Van'ın Erciş ilçesinde bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit düşen Yahya Kızılay'ın ailesine ziyarette bulundu.

Ziyarette şehit annesi Şerife ve babası Ahmet Kızılay ile bir süre sohbet eden Vali Meral ve eşi, aileye üzerinde şehit Yahya Kızılay'ın resminin yer aldığı saatli tablo hediye ederek, şehide Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

Şehidin ailesi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Vali Meral ve eşine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:49 Kaynak: AA

Karaman, Van, Kızılay, Güncel
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