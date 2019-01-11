Vali Meral'in Şehit Ailesi Ziyareti

Karaman Valisi Fahri Meral, eşi Zehra Meral ile birlikte, 1994 yılında Van'ın Erciş ilçesinde bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit düşen Yahya Kızılay'ın ailesine ziyarette bulundu.

Karaman Valisi Fahri Meral, eşi Zehra Meral ile birlikte, 1994 yılında Van'ın Erciş ilçesinde bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit düşen Yahya Kızılay'ın ailesine ziyarette bulundu.



Ziyarette şehit annesi Şerife ve babası Ahmet Kızılay ile bir süre sohbet eden Vali Meral ve eşi, aileye üzerinde şehit Yahya Kızılay'ın resminin yer aldığı saatli tablo hediye ederek, şehide Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.



Şehidin ailesi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Vali Meral ve eşine teşekkür etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ünlü İsimler, 3,5 Yaşındaki Lösemi Hastası Çocuğa İlik Donörü Olmak İçin Seferber Oldu

Ünal Karaman Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Son Dakika! Oyuncu Hande Erçel'in Kanser Hastası Annesi Hayatını Kaybetti

Son Dakika! Bakan Albayrak: Köprü Geçiş İhlalleri İçin Cezalarda İade Süreci Başladı