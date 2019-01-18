Vali Meral'in Ziyaretleri

Vali Fahri Meral, İl Özel İdaresini ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları inceledi.

Vali Fahri Meral, İl Özel İdaresini ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları inceledi.



Vali Meral, Karaman'ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan merkez ve ilçelere bağlı köy yollarının açılması ve kar temizleme çalışmalarını, araç takip sistemi üzerinden inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.



Ziyarette İl Genel Meclis Başkanı Adem Kapar, İl Genel Meclis Üyesi Osman Aydın, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ali Yener Terlemez de hazır bulundu.

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