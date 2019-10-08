Son Dakika Haberleri: Vali Meral'in ziyaretleri
Son Dakika Güncel Vali Meral'in ziyaretleri

Vali Meral'in ziyaretleri

2 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Çalışkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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Karaman Valisi Fahri Meral, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Çalışkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ziyarette Vali Meral, İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirilmesinden dolayı Mehmet Çalışkan'ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Bu ay başında göreve başlayan Mehmet Çalışkan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Meral'e teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:34 Kaynak: AA
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