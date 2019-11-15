Vali Meral'in ziyaretleri

Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili olarak göreve başlayan Evren Çakır'ı makamında ziyaret etti.



İl Özel Genel Sekreter Vekili ve aynı zamanda Ayrancı Kaymakam Vekilliği görevini yürüten Evren Çakır ile bir süre sohbet eden Vali Meral, Çakır'a yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Evren Çakır da, ziyaretleri nedeniyle Vali Meral'e teşekkür ederek kurumun il genelinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.