Vali Meral, Karaman'dan ayrıldı - Son Dakika

Vali Meral, Karaman'dan ayrıldı

Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Fahri Meral, Karaman'dan ayrıldı.

Vali Meral, Karaman'dan ayrıldı, System.String[]

Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Fahri Meral, Karaman'dan ayrıldı.


Vali Fahri Meral için valilik binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlamaya, il protokolü ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Vali Fahri Meral eşi Zehra Meral ile birlikte kendisini uğurlamaya gelenlerle vedalaştı.


"Vefa gurubu çalışanlarına özel teşekkür"


Karaman Valisi Fahri Meral, kendisini uğurlamaya gelen Vefa gurubu çalışanlarına özel teşekkür etti. Meral, "11 Marttan itibaren devlet olarak halkımızın yanında olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları bilim kurulunun önerileri ve İçişleri Bakanlığımızın aldığı kararları gerçekten güzel yerine getirdi. Vefa gurubu gönüllerden oluşan bir teşkilattır. Bu süreçte ihtiyaç sahibi herkese ulaştık. O yüzden emeğiniz büyük. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum" dedi.


"Biz Karaman'dan memnun ayrılıyoruz"


Vali Fahri Meral yaptığı açıklamada, "Buraya gelişim hemen hemen 3 yıl olacak. Biz ailece Karaman'dan memnun ayrılıyoruz. Halka hizmet, hakka hizmet anlayışına inanıyoruz. Böylede elimizden geldiği kadar gayret göstermeye çalıştık. Bütün basın mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Memlekete hizmete devam, hakkınızı helal edin" diye konuştu.


Daha sonra Vali Fahri Meral ve eşi Zehra Meral, valilik binasından ayrıldı. - KARAMAN

Mülkiye, Karaman, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 11:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Vali Meral, Karaman'dan ayrıldı - Son Dakika

Son Dakika

Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı Film gibi hikaye! Jandarma, kırık bir cam parçasından 18 yıllık cinayeti çözdü Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS açıklaması: 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka riskli
Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü         
17:35
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi         
17:22
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri         
17:13
19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu 19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu         
17:10
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak         
17:07
70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı 70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı         
16:56
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi         
16:53
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak         
16:36
Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da         
16:32
Paris'te insanlık ayıbı! Paris'te insanlık ayıbı! "Astımım var" diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar         
16:26
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu         
16:25
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor         
16:16
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı         
16:11
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı         
16:04
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı         
15:57
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi         
15:50
Eğildiği sırada kalçası görünen ünlü oyuncu Matthew Perry, sosyal medyayı birbirine kattı Eğildiği sırada kalçası görünen ünlü oyuncu Matthew Perry, sosyal medyayı birbirine kattı         
15:47
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı         
15:42
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti         
15:33
"Maske zorunluluğundan haberim yok" diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti         
15:14
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması         
15:14
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik         
15:12
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu         
15:11
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı         
15:09
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak         
14:52
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, "Yanlışlıkla öldürdüm" dedi         
14:52
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi         
14:51
Seren Serengil'den Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden         
14:47
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı         
14:47
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek         
14:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 17:57:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Meral, Karaman'dan ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]