Son Dakika Haberleri: Vali Meral öğrencilerle sabah yürüyüşü yaptı
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Vali Meral öğrencilerle sabah yürüyüşü yaptı

1 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral, 15 Temmuz Muhammet Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle sabah yürüyüşü yaptı.

Vali Meral öğrencilerle sabah yürüyüşü yaptı, System.String[]

Karaman Valisi Fahri Meral, 15 Temmuz Muhammet Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle sabah yürüyüşü yaptı.

Vali Meral yürüyüşü, sağlıklı yaşam için sporun hayatımızdaki önemini belirtmek ve toplumda farkındalık oluşturabilmek için yaptıklarını belirtti.

Yürüyüşün ardından Vali Meral, öğrencilerle kahvaltı yaparak bir süre sohbet etti.


Vali Hakkı Teke Ormanı'nda yapılan yürüyüşe Vali Meral'in eşi Zehra Meral, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, 15 Temmuz Muhammet Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Alime Kaya ve öğrenciler katıldı.

Muhammet Yalçın, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:56 Kaynak: AA
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