Vali Meral, sağlık kompleksinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Meral, sağlık kompleksinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Meral, sağlık kompleksinde incelemelerde bulundu

6 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral, inşaatı devam eden sağlık kompleksinde incelemelerde bulundu.

Vali Meral, sağlık kompleksinde incelemelerde bulundu, System.String[]

Karaman Valisi Fahri Meral, inşaatı devam eden sağlık kompleksinde incelemelerde bulundu.


Vali Meral, yapımı tamamlandığında içerisinde yer alan ünitelerle vatandaşlara daha geniş hizmet imkanları sağlayacak olan binanın son durumu hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ve üstlenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. 11 bin 786 metrekare kapalı alana sahip ve 30 milyon 562 bin liraya mal olması planlanan sağlık kompleksinin Karaman için çok önemli bir proje olduğunu dile getiren Vali Meral, birçok sağlık birimini bünyesinde barındıracak olan sağlık kompleksinin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda ve daha kaliteli sağlık hizmeti verilebileceğini söyledi. Çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Meral, sağlık kompleksinin 2020 yılı içerisinde faaliyete geçmesinin hedeflendiğini belirtti.


Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem Planı kapsamında kararı verilen ve tamamlandığında birçok sağlık birimini bir araya toplayacak olan sağlık kompleksinde; 20 Yataklı Gebe İzleme Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, 4-5 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, İl Ambulans Başhekimliği ve İlk Yardım Eğitim Merkezi bulunacak. Vali Meral'e sağlık kompleksi incelemeleri sırasında AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Türkmen Hacıhaliloğlu da eşlik etti. - KARAMAN

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:44 Kaynak: İHA
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