Son Dakika Haberleri: Vali Meral, Yapımı Süren Kamu Yatırımlarını Denetledi

Vali Meral, Yapımı Süren Kamu Yatırımlarını Denetledi

47 dakika önce

Vali Fahri Meral, inşaat çalışmaları devam eden 8 ve 10 nolu sağlık merkezlerinde yerinde incelemelerde bulundu.

Vali Meral, Yapımı Süren Kamu Yatırımlarını Denetledi, System.String[]
Vali Fahri Meral, inşaat çalışmaları devam eden 8 ve 10 nolu sağlık merkezlerinde yerinde incelemelerde bulundu.

Zembilli Mahallesi'ndeki 8 nolu sağlık merkezi ile 2. TOKİ Bölgesi Üniversite Mahallesi'nde inşaatı devam eden sağlık merkezinde incelemelerde bulunan Vali Meral, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan'dan çalışmalarda gelen son durum hakkında bilgi aldı.

Vali Fahri Meral'in incelemelerine, İl Genel Meclis Başkanı Adem Kapar, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ali Yener Terlemez, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan ve İl Genel Meclisi Üyesi Osman Aydın eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:18 Kaynak: AA

Hasan Arslan, Güncel
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