"Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi - Son Dakika
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"Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi

15.09.2022 18:17
"Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi

Bir televizyon programındaki, "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle 'Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM), Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçlamasıyla yargılandığı davada eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'e iyi hal indirimi uygulayarak 5 ay hapis cezası veren mahkeme, cezayı 6 bin lira adli para cezasına çevirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22. Dönem İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, 22 Ocak 2021 tarihinde bir televizyon programına katılmış, programda yaptığı değerlendirmelerde, "Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan, alınan kararları görüyoruz" demişti. İçişleri Bakanlığı, 'devleti ve devletin organlarını aşağıladığı' gerekçesiyle Şimşek hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Berhan Şimşek hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) , Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemiş, İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Bugün yapılan karar duruşmasında Berhan Şimşek'i avukatı Salih Gülgeldi temsil etti. Duruşmada müşteki olan İçişleri Bakanlığı'nın avukatı Derya Mızrakçı da hazır bulundu. Duruşmada görüşünü açıklayan savcı, 'militan' kelimesinin 'yasa dışı yollarla mücadele eden, savaşan ve bir siyasal örgütün etkin üyesi olması' anlamını taşıdığını, bu nedenlerle bu sıfatları taşıyan kişilere 'militan' denmesinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve devletin yargı organlarının illegal bir idari örgütlenme olarak algılanmasına sebebiyet verdiği ve atılı suçu işlediği yönünde mütalaada bulundu.

"MÜVEKKİLİM TABİİ Kİ AĞIR ELEŞTİRİ YAPABİLİR"

Berhan Şimşek'in avukatı Salih Gülgeldi, mütalaaya karşı yaptığı savunmada, "Müvekkilim ana muhalefet partisinde üst düzey görev alan bir siyasetçidir. Tabii ki ağır eleştiri yapabilir, görüşlerini ifade edebilir. Müvekkil, 'Şu vali, şu kaymakam' diyerek kimseye ithamda bulunmamıştır. 'Sadece bir parti adına çalışırlarsa militanlaşırlar' demektedir. Vali ve kaymakamlar devlet tarafından atanan yöneticilerdir. Yasa dışı göreve gelmeleri zaten beklenemez. Müvekkilin bir tahkir kastı yoktur. Müvekkil hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz" dedi.

BERHAN ŞİMŞEK'E 6 BİN TL ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, Berhan Şimşek'in, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri ve veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçunu işlediğini sabit görerek 6 ay hapis cezasına hükmetti. Şimşek'in özgeçmişini göz önünde bulunduran mahkeme, iyi hal hükümlerini uygulayarak cezayı 5 aya indirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi. Mahkeme, verilen cezanın kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza olduğunu kaydederek bu cezayı da 6 bin lira adli para cezasına çevirdi. Adli para cezasının da ertelenmesine yer olmadığına hükmedildi.

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Son dakika haberi: Berhan Şimşek'e 'Militan' davasında 6 bin TL para cezası Son dakika haberi: Berhan Şimşek'e 'Militan' davasında 6 bin TL para cezası BERHAN ŞİMŞEK'E 'MİLİTAN' DAVASINDA 6 BİN TL PARA CEZASI BERHAN ŞİMŞEK'E 'MİLİTAN' DAVASINDA 6 BİN TL PARA CEZASI
Kaynak: ANKA

Berhan Şimşek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Vali militan, kaymakam militan' sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi - Son Dakika
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