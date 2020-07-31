Vali Muammer Erol, jandarma ve polis ekiplerinin görev aldığı uygulama noktasını ziyaret etti -... - Son Dakika

Araçlardaki çocuklara İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen çikolata ile kırmızı düdükleri hediye eden Erol, daha sonra buradan ayrıldı.

Araçlarda vatandaşlarla sohbet eden Erol, sürücüleri ise kurallara uyma noktasında uyardı.

Vali Erol, bayram programı kapsamında Yalova-Bursa karayolu üzerindeki jandarma ve polis ekiplerinin görev aldığı uygulama noktasını ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 06:37

Kaynak: AA

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