Vali Muammer Erol liderliğe yükselen Yalovaspor'u kutladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Vali Muammer Erol liderliğe yükselen Yalovaspor'u kutladı - Son Dakika Spor

Vali Muammer Erol liderliğe yükselen Yalovaspor'u kutladı

6 saat önce

Yalova Valisi Muammer Erol, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta liderliğe yükselen Yalovaspor'u kutladı.

Vali Muammer Erol liderliğe yükselen Yalovaspor'u kutladı, System.String[]

Yalova Valisi Muammer Erol, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta liderliğe yükselen Yalovaspor'u kutladı.

Erol yaptığı yazılı açıklamada, Yalovaspor'un ligin 19. haftasında Beşyüzevlerspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yalovaspor yönetimi, takımda yer alan sporcuları ve teknik kadroya bu büyük başarılarından dolayı içtenlikle tüm Yalova halkı adına tebrik ediyorum. Yalovaspor'un hepimizi gururlandıran grup lideri olma başarısını şampiyonluk ile tamamlamasını temenni ediyorum. Yalova'nın sporun tüm dallarında en üst seviyelerde yer alması adına, Yalovalıların Yalovaspor'u şampiyonluk yarışında yalnız bırakmadan, kulüp yönetimine, teknik kadroya ve futbolcularımıza her alanda görev ve sorumluluk üstlenip katkıda bulunarak tam destek vermelerinin önünde hiçbir engel ve mazeret kalmadığını düşünüyorum."

Yalovaspor, Yalova, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:18 Kaynak: AA
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