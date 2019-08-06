Son Dakika Haberleri: Vali, Muhtarlar Derneği'nin yeni yönetimi ile görüştü
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Vali, Muhtarlar Derneği'nin yeni yönetimi ile görüştü

1 saat önce

Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Ömer Toraman'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali, Muhtarlar Derneği'nin yeni yönetimi ile görüştü, System.String[]
Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Ömer Toraman'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Kabullerinden dolayı Vali Toraman'a teşekkür eden Başkan Mandal çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Vali Toraman ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Mandal ile yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi. - KÜTAHYA
Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:10 Kaynak: İHA
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