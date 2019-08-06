Vali, Muhtarlar Derneği'nin yeni yönetimi ile görüştü
1 saat önce
Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Ömer Toraman'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Kütahya Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:10 Kaynak: İHA
Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Ömer Toraman'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Kabullerinden dolayı Vali Toraman'a teşekkür eden Başkan Mandal çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Vali Toraman ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Mandal ile yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi. - KÜTAHYA
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