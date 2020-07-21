Vali mülkiye müfettişlerinden polis ve jandarmaya ziyaret - Son Dakika

Vali-mülkiye müfettişleri, 41 ilde polis merkezi amirlikleri ve jandarma karakollarını ziyaret edecek.



İçişleri Bakanlığınca, taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek için hayata geçirilen İzleme ve Değerlendirme Sisteminin (İZDES) "Kurumlar" bileşeni kapsamında vali-mülkiye müfettişleri, 20 Temmuz-21 Ağustos tarihlerinde 41 ilde polis merkezi amirlikleri ve jandarma karakollarını ziyaret edecek. "İZDES 1", "İZDES 2", "İZDES İlçeler", "İZDES Kurumlar" ve "İZDES Genelgeler" olmak üzere 5 bileşenden oluşan projenin "İZDES 1" bileşeni kapsamında mülkiye müfettişleri ve daire başkanları başkanlığında oluşturulan heyetlerce Nisan 2017-Ocak 2018 tarihlerinde 80 kente çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi.



Bu bileşenle Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarındaki faaliyetleri incelendi. Taşra birimleri faaliyetlerinin Bakanlık vizyonu, strateji ve politikalarıyla stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere uyumluluğu tespit edildi, taşra teşkilatlarıyla koordinasyon kanalları etkinleştirildi.



"İZDES 2" bileşeni kapsamında bakan yardımcıları başkanlığında oluşturulan heyetler tarafından bugüne kadar 79 ile çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi. Bu yıl içerisinde 34 kente çalışma ziyareti gerçekleştirilmesi planlanıyor.



Bu yıl içerisinde 8 il ve 124 ilçeye çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecek



"İZDES İlçeler" bileşeni kapsamında vali-mülkiye başmüfettişleri başkanlığında oluşturulan heyetler tarafından geçen yıl İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun ve Van illerinin ilçelerine çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi. Bu bileşenle kaymakamlıklar, ilçe nüfus müdürleri, ilçe jandarma komutanlıkları ve ilçe emniyet müdürlüklerinin kurumsal kapasiteleri ve kurumsal performansları ölçüldü. Güncellenmesi gereken mevzuatla bürokrasi ve kırtasiyeciliği artıran uygulamalar belirlendi ve ilçelerde yapılan iyi uygulama örnekleri tespit edildi. Bu bileşen kapsamında bu yıl 4 il 73 ilçede çalışmalar 12-26 Temmuz arasında tamamlanacak, 4 il 51 ilçede çalışmalara bu yıl sonunda başlanacak. Bu yıl içerisinde 8 il 124 ilçeye çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecek.



81 ildeki il afet ve acil durum müdürlüklerine çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi



"İZDES Kurumlar" bileşeni kapsamında mülkiye başmüfettişleri başkanlığında oluşturulan heyetler tarafından geçen yıl 81 ildeki il afet ve acil durum müdürlüklerine çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi. Bu bileşenle il müdürlüklerinin mevcut durumu ortaya konuldu, kurumsal kapasiteleri ortaya çıkarıldı ve performans düzeyleri tespit edildi. Afet yönetimine ilişkin güncelliğini yitiren ve bürokrasiyi arttıran mevzuat veya uygulamalar tespit edilirken, taşranın mevzuat önerileri alındı. Afet yönetiminde illerdeki iyi uygulama örneklerinin ön plana çıkarılması için çalışma yapıldı. Bileşen kapsamında bu yıl Türkiye'de bulunan tüm polis merkezi amirlikleri ve jandarma karakollarına çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecek. İlk etapta vali-mülkiye başmüfettişleri başkanlığında oluşturulan 55 heyet tarafından Türkiye'nin batısında bulunan 41 ilde toplam polis merkezi amirlikleri ve jandarma karakollarının çalışma ziyaretleri 20 Temmuz-21 Ağustos tarihlerinde tamamlanacak. Geriye kalan 40 ilde çalışma ziyaretleri 1-31 Ekim tarihlerinde yapılarak, bu yılın sonunda Türkiye genelindeki polis merkezi amirlikleri ve jandarma karakollarının tümünün ziyaretleri tamamlanacak.



İZDES Genelgeler bileşeni



"İZDES Genelgeler" bileşeni kapsamında bu yıl vali-mülkiye başmüfettişleri tarafından 81 il valiliğinin Bakanlıkça son üç yıllık süreçte yayımlanan ve hassasiyet arz eden genelgelere uyumunu denetlemek amacıyla çalışma ziyaretleri 1-30 Kasım'da gerçekleştirilecek. Öte yandan, İZDES İlçeler ve Kurumlar denetimleri kapsamında 69 vali-mülkiye müfettişi görevlerine başladı. - ANKARA