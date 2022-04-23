Vali Münir Karaloğlu, Bismil'de iftarda vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Vali Münir Karaloğlu, Bismil'de iftarda vatandaşlarla buluştu

23.04.2022 14:18
Vali Münir Karaloğlu, Bismil'de iftarda vatandaşlarla buluştu

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bismil ilçesine bağlı Işıklar mahallesinde düzenlenen iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bismil ilçesine bağlı Işıklar mahallesinde düzenlenen iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Karaloğlu, iş insanı Tahsin Arslan tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları, muhtarlar, öğrenciler ve çevre köylerden gelen vatandaşlardan yaklaşık 3 bin kişinin yer aldığı iftar programına katıldı.

İftardan sonra katılımcılara hitap eden Karaloğlu, ramazan ayını fırsata çevirerek her akşam iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldiklerini, birinci ağızdan sorun ve talepleri öncelik sırasına göre çözüme kavuşturduklarını belirtti.

Diyarbakır'ın son 40 yıldır en huzurlu dönemini yaşadığını belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Bu huzur ortamını muhafaza etmemiz, zarar verecek olanlara dur dememiz, yeter artık dememiz lazım ki bu huzur ve güven ortamı devam etsin. Eğer bu millet yakalamış olduğu ortamın değerini kıymetini bilmezse yine hiç istemediğimiz şeyler olmaya başlar. Onun için vatandaş olarak millet olarak buna sahip çıkmamız lazım."

Diyarbakır'ın 17 ilçesinde kamu kurum ve kuruluşları olarak bir hizmet seferberliği halinde olduklarını kaydeden Karaloğlu, ihlasla samimiyetle Diyarbakır'ın sorunlarını çözmeye çalıştıklarını aktardı.

Karaloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Diyarbakır sıradan bir şehir değil, Diyarbakır bu coğrafyanın en önemli İslam medeniyet merkezidir. 639'dan bu yana 1382 yıldır Diyarbakır İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden ve 1382 yıldır bu şehirde kesintisiz Ezan-ı Muhammedi okunmaktadır. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. İnşallah bizim bu çalışmalarımız Diyarbakır'ın sorunları bitinceye kadar devam edecek. Vatandaşımızın bize ilettiği sorunları öncelik sırasına göre sıraya koyuyoruz. Bütün sorunları inşallah zaman içerisinde el birliğiyle vatandaşımızla gönül birliği ile çözmüş olacağız."

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Münir Karaloğlu, Tahsin Arslan, Diyarbakır, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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