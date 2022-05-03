Vali Münir Karaloğlu'ndan şehit yakınlarına bayram ziyareti - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ile Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Eşi Sevim Karaloğlu ile şehit polis memuru Murat Dündar ile şehit Tankçı Er Reşit Yıldız'ın ailelerini ziyaret eden Vali Karaloğlu, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından aile bireyleri ile sohbet etti, bayramlarını kutladı.

Ailelerin taleplerini dinleyen Karaloğlu, her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olacaklarını belirtti.

Karaloğlu'na ziyaretlerde, Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu ile İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın da eşlik etti.