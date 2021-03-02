Vali Münir Karaloğlu'nun eşi HDP önündeki ailelerle bir araya geldi - Son Dakika

Vali Münir Karaloğlu'nun eşi HDP önündeki ailelerle bir araya geldi

02.03.2021 17:19
Vali Münir Karaloğlu'nun eşi HDP önündeki ailelerle bir araya geldi, System.String[]

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 208 ailenin, evlatlarına kavuşmak için 547 gündür sürdürdüğü oturma eylemine destek ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 208 ailenin, evlatlarına kavuşmak için 547 gündür sürdürdüğü oturma eylemine destek ziyaretinde bulundu.

Evladı PKK tarafından kaçırılan Hacire Akar tarafından 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde başlatılan oturma eylemi Türkiye'nin çeşitli illerinden evlatları için Diyarbakır'a gelen ailelerin katılımlarıyla 208 aileye ulaştı. Bugüne kadar 24 ailenin evladına kavuştuğu eylemde Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu ailelere bir ziyaret gerçekleştirdi. Ailelerle tek tek görüşerek desteklerini ileten ve sık sık gözleri dolduğu görülen Sevim Karaloğlu annelere, her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Sevim Karaloğlu, "Burada aileler onurlu bir mücadele veriyor. Onların bu mücadelesinde bizler de yanlarındayız. Onların bu haklı davaları, onlar gibi gözyaşı döken nice çocukları kaçırılan anne ve babalara güç ve kuvvet oldu. Eli kalem tutacak çocuk, dağa kaçırılarak eline silah veriliyor. Çocuğun bütün hayatı bitiriliyor bundan büyük bir acı ve kötülük olamaz" dedi.

Evlat nöbetindeki aileler, destek ziyaretinden dolayı Sevim Karaloğlu ve beraberindekilere teşekkürlerini iletti. Ziyaretinde Sevim Karaloğlu'na İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman'ın eşi Sevilay Yaman ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem'in eşi Derya Erdem de eşlik etti. - DİYARBAKIR

Vali Münir Karaloğlu'nun eşi HDP önündeki ailelerle bir araya geldi
Vali Münir Karaloğlu'nun eşi HDP önündeki ailelerle bir araya geldi
Vali Münir Karaloğlu'nun eşi HDP önündeki ailelerle bir araya geldi
Vali Münir Karaloğlu'nun eşi HDP önündeki ailelerle bir araya geldi
Vali Münir Karaloğlu'nun eşi HDP önündeki ailelerle bir araya geldi

Halkların Demokratik Partisi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, PKK, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Münir Karaloğlu'nun eşi HDP önündeki ailelerle bir araya geldi - Son Dakika


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