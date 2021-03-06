Vali Münir Karaloğlu, yetim çocukları ziyaret ediyor - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yetim çocukları evlerinde ziyaret ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Diyarbakır Yetimlerine Sahip Çıkıyor" sloganıyla Diyarbakır'da hayata geçirilen uygulama kapsamında Vali Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, yetim çocukların yanında olmaya devam ediyor.

Daha önce farklı ilçelerdeki çeşitli ailelere ziyaret gerçekleştiren Karaloğlu ve eşi, merkez Kayapınar ve Yenişehir ilçesinde yaşayan iki aileyi daha ziyaret etti.

Karaloğlu, Kayapınar ilçesinde ikamet eden 5 çocuk annesi Z.A. ve Yenişehir ilçesinde yaşayan S.K'yi ziyaret ederek, ailenin sorun ve taleplerini dinledi, çocuklarla oyun oynadı.