Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında SERKA'dan Ardahan'ın 6 projesi onaylandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında SERKA'dan Ardahan'ın 6 projesi onaylandı - Son Dakika

Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında SERKA'dan Ardahan'ın 6 projesi onaylandı

6 saat önce

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) 70. Yönetim Kurulu Toplantısı Ardahan Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında Sarıkamış'ta yapıldı.

Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında SERKA'dan Ardahan'ın 6 projesi onaylandı, System.String[]

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) 70. Yönetim Kurulu Toplantısı Ardahan Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında Sarıkamış'ta yapıldı. Toplantı sonucunda Ardahan'dan sunulan 6 projenin desteklenmesi kararlaştırıldı. 11,5 Milyon TL desteklemenin yapıldığı toplantıda Ardahan'a projeler için toplam ödeneğin yaklaşık %30'na tekabül eden 3.256.300.00 TL ödenek tahsis edildi.


Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır illerinde faaliyet yürüten SERKA'nın 70'nci Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirildi. Vali Mustafa Masatlı başkanlığında Bayraktepe Kayak Merkezi'ndeki Kütük Ev'de yapılan toplantıya Kars Valisi Türker Öksüz, Iğdır Valisi Enver Ünlü ve Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır illerinden üyeler katıldı.


5 adet gündem maddesiyle toplanan Yönetim Kurulu Toplantısının açılında konuşan SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Mustafa Masatlı, Ajans'ın 2019 yılı Küçük Ölçekli Mali Destek Programı'nın sonuçları, sürdürülen projeler ve genel çalışmaların değerlendirileceğini söyledi.


Toplantı sonucunda, ilimizde desteklenen projeler şöyle;


Kaz Yetiştiriciliği Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi (1.294.646.61 TL)


Ardahan Mesleki Eğitim Kalitesini Arttırma Projesi (279.351.00 TL)


Damal Kaymakamlığı'nın, Damal SERKA ile Sosyalleşiyor Projesi (377.763.75 TL)


Köprülü Belediyesi'nin, Köprülü Gülüyor Projesi (103.186.50 TL)


Hanak Kaymakamlığı'nın, Hanak'ta Her Genç Bir Gelecek Projesi (234.966.00 TL)


Ardahan ve Hanak Belediyesi'nin, Ardahan İli Yöresel Ürünler Çarşısı Projesi (Ortak) (1.201.125.00 TL) - ARDAHAN

Sarıkamış, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:28 Kaynak: İHA
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