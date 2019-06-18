Son Dakika Haberleri: Vali Mustafa Masatlı, "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Ardahan'a gelen öğrencilerle buluştu
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Vali Mustafa Masatlı, "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Ardahan'a gelen öğrencilerle buluştu

2 saat önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında kentin tarihi ve turistik bölgelerini gezmek amacıyla Erzincan'dan gelen ve iki gün ilimizde misafir olan öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Vali Mustafa Masatlı,
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında kentin tarihi ve turistik bölgelerini gezmek amacıyla Erzincan'dan gelen ve iki gün ilimizde misafir olan öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Kültürel ve ortak değerlerimizin paylaşılması kardeşlik bağının güçlendirilmesi suretiyle çocuklarımızın terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla hayata geçirilen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Ardahan'a gelen öğrencilerle birlikte kahvaltı yapan Vali Masatlı, bir süre sohbet ettiği öğrencilere hediye takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrencilere, Ardahan'ın tarihi ve doğal güzellikleri hakkında bilgi veren Vali Masatlı, Türkiye'nin her bölgesinin farklı güzellikler ve tarihi değerler taşıdığını belirttiği öğrencilere çeşitli konular üzerine öğütlerde bulundu. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:45 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, Erzincan, Ardahan, Güncel
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