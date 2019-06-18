Vali Mustafa Masatlı, "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Ardahan'a gelen öğrencilerle buluştu
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Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında kentin tarihi ve turistik bölgelerini gezmek amacıyla Erzincan'dan gelen ve iki gün ilimizde misafir olan öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.
Ardahan
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:45 Kaynak: İHA
Valisi Mustafa Masatlı, "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında kentin tarihi ve turistik bölgelerini gezmek amacıyla Erzincan
'dan gelen ve iki gün ilimizde misafir olan öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı
koordinesinde, Kültürel ve ortak değerlerimizin paylaşılması kardeşlik bağının güçlendirilmesi suretiyle çocuklarımızın terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla hayata geçirilen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Ardahan'a gelen öğrencilerle birlikte kahvaltı yapan Vali Masatlı, bir süre sohbet ettiği öğrencilere hediye takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Öğrencilere, Ardahan'ın tarihi ve doğal güzellikleri hakkında bilgi veren Vali Masatlı, Türkiye
'nin her bölgesinin farklı güzellikler ve tarihi değerler taşıdığını belirttiği öğrencilere çeşitli konular üzerine öğütlerde bulundu. - ARDAHAN
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