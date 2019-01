Vali Mustafa Masatlı Çıldır'ı Ziyaret Etti

Vali Mustafa Masatlı, Çıldır ilçemizi ziyaret etti.

Vali Mustafa Masatlı, Çıldır ilçemizi ziyaret etti. İlçe ziyaretleri kapsamında Çıldır'a gelen Vali Masatlı, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Aktaş Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.



Aktaş Sınır Kapısı'nı ziyaret eden Vali, Kapı'da incelemelerde bulundu. İlçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu'ndan bilgi alan Masatlı ardından ilçedeki kurumların müdürleriyle toplantı yaptı.



Valimiz Mustafa Masatlı toplantıda şunları konuştu: "Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, buraya çalışmak için geldik. Devletler ve kurumlar vatandaşlar için vardır. Eğer vatandaşımız ve insanımız varsa bizler bir anlam ifade ediyoruz. Bizim her şeyimizin bir karşılığı vardır. Eğer devlet bizi atadıysa bunun karşılığında bizden beklediği vatandaşa en üst düzeyde hizmet etmektir. Mesai saatleri verimli kullanılmalı, hizmet en üst seviyede olmalıdır. Burada hepimiz devletin bir görevini üstlenmiş durumdayız. Bu nedenle vatandaşa hakkıyla hizmet etmek birinci görevimizdir. Bu hizmeti gerçekleştirirken de empati yapmalıyız. Önce kendimizi vatandaşlarımızın yerine koyalım ki onun ne istediğini daha iyi anlayabilelim. Vatandaşlarımızın ne istediğini anlayabilirsek hizmetimiz daha verimli olacak, vatandaşlarımız devletinin güler yüzünü görecek ve şefkatini hissedecektir. Unutmayalım, insanımızı yaşatalım ki devletimiz yaşasın. Bize emanet edilen her şeye, kullanılan kalemden oturulan koltuğa, masadaki bilgisayardan binilen araca kadar devletin malına azami derecede dikkat göstermeliyiz. Devletin malı milletin malıdır. Bu noktada da empati yapmalıyız. Kendi evlerinizde kendi eşyanıza, aracınıza nasıl davranıyorsanız devletin malına da o şekilde davranmalısınız. Tasarruf tedbirlerine olabildiğince uyulmalıyız. Milletin malını korumalı, vatandaşımıza ve kurumlara destek olmada kıskanmamalıyız."



Valimiz Mustafa Masatlı daha sonra muhtarlarla toplantıda bir araya geldi.



Köy ve mahalle muhtarlarına yönelik konuşan Vali, Çıldır'ın Milli Mücadele kahramanı Aşık Şenlik diyarı Serhat bir ilçe olduğunu belirterek şunları söyledi: "Devletimizin en üst kademesinden en alt kademesine yani valisinden, kaymakamına, kurum müdürlerinden muhtarlara kadar hepimiz el birliğiyle ilimizin, ilçemizin her noktasına, hiçbir ayrım gözetmeden hizmet edeceğiz. Bizleri devlet buradaki vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermemiz için gönderdi. Muhtarlarımız, devletin temsilcisidir. Köylerin ve vatandaşların dertlerini ve sorunlarını bizlere ulaştırmaktan birinci derece sorumludurlar. Bu noktada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve en üst seviyede karşılanması için hepimiz elimizden geleni yapacağız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Devleti yaşat ki insanlar huzur ve refah içinde yaşasın. Bizler bunun savunucuları olarak devletimizin bize verdiği görevleri yapmaktayız. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemimizle 'insan odaklı, insanın ihtiyaçlarını karşılamayı merkeze alan' bir yönetim anlayışı yerleşti. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu anlayışını valilerimiz, kaymakamlarımız ve en sonunda muhtarlarımız esas alacak ve herkes üzerine düşeni yapacak" diye konuştu.



Toplantılarını bitiren Valimiz, Aşık Şenlik Mahallesi'ne giderek ünlü halk ozanı, Milli Mücadele Kahramanı Aşık Şenlik'in mezarını ziyaret etti. Kuran-ı Kerim okunarak dua edilen ziyaretin ardından Valimiz, 1996'da Şırnak 'ta şehit olan Er Taner Karadeniz'in ailesine ziyarette bulundu. Şehidimiz için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.



Şehidimizin kardeşi Sinan Karadeniz ile bir süre görüşen Valimiz bir kahvehaneye girerek vatandaşlarımızla çay eşliğinde sohbet etti.



İlçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunup vatandaşlarımızla sohbet eden Valimiz Mustafa Masatlı, ziyaretleri kapsamında İlçe Kaymakamlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, 2. Hudut Tabur Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğini de ziyaret ederek çalışmaları, görev ve sorumlulukları hakkında bilgi aldı ve görevli personele başarılar diledi.



Ziyaretler kapsamında Valimiz Mustafa Masatlı'ya Vali Yardımcısı Mehmet Kılıç, İlçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, İlçe Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Selçuk Özdem, İl Müftüsü Remzi Pehlivan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Metin Ürgün, ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Koordinatörü Meryem Akpınar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Anıl Aksel, İl İdare ve Denetim Müdürü Mehmet Koç, İl Milli Eğitim Müdür Fikret Çerkezoğlu, il Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Turgay Şişman, Ticaret İl Müdürü Tülay Atak ve İlgili kurum yetkilileri de eşlik etti. - ARDAHAN

