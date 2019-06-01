Son Dakika Haberleri: Vali Mustafa Masatlı, Göle'de
Son Dakika Güncel Haber

Vali Mustafa Masatlı, Göle'de

1 saat önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Göle ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Mustafa Masatlı, Göle'de, System.String[]
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Göle ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İl Jandarma Komutanı Selçuk Özdem ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ile birlikte Göle'ye giden Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, Başkan İlhan Gültekin'e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Belediye ziyaretinin ardından Vali Mustafa Masatlı, Kaymakam Cevat Gün ve beraberindekilerle birlikte Hükümet Konağı yapımı için tahsis edilen arsada incelemelerde bulundu. Vali Mustafa Masatlı, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Ziyaret ettiği esnafa hayırlı işler dileyen Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlarımızla da sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi, yaklaşan Ramazan Bayramını tebrik etti.

Vali Mustafa Masatlı, daha sonra, ilçede süt ürünleri üzerine iş yapan üç firmayı ziyaret etti. Kaşar ve tereyağı üretimi yapan firmaların tesislerinde incelemelerde bulunan Vali Masatlı, firma yetkililerinden üretim aşamaları ve üretilen ürünler hakkında bilgi aldı. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:21 Kaynak: İHA
İlhan Gültekin, Ardahan, Göle, Mustafa Masatlı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Iğdır'dan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu Genç kıza dehşeti yaşatan cani sevgili için istenen ceza belli oldu Türk yetkililer Reuters'a konuştu: Erdoğan'a ilettiler, Ankara'da büyük kaygı var Utanmaz bununu da yaptı! İday bebeğin adına sahte hesap açıp, dolandırdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 12:07:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Mustafa Masatlı, Göle'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]