Son Dakika Haberleri: Vali Mustafa Masatlı, Halk Pazarını Ziyaret Etti

Vali Mustafa Masatlı, Halk Pazarını Ziyaret Etti

1 saat önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Kapalı Halk Pazarını ziyaret ederek, esnaf ve halkla buluştu.

Vali Mustafa Masatlı, Halk Pazarını Ziyaret Etti, System.String[]
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Kapalı Halk Pazarını ziyaret ederek, esnaf ve halkla buluştu.

İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Jandarma Komutanı Selçuk Erdem ile birlikte kapalı pazarı ziyaret eden Vali Mustafa Masatlı, pazar esnafıyla görüştü, işlerinin durumunu öğrendi. Pazarda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Vali Masatlı, alışveriş yaptığı esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:20 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölen Kadın Muhtarın Zeytinliğe Çağırdığı Gizemli Kişi Tutuklandı Meteoroloji'den Son Dakika Kar Yağışı Uyarısı!

Erdoğan'dan Tarım ve Hayvancılıkla Uğraşanlara, Elektrikte İndirim Müjdesi AK Parti Meclis Üyesi Adayına Silahlı Saldırı Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 16:31:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Mustafa Masatlı, Halk Pazarını Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]