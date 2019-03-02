Vali Mustafa Masatlı, Halk Pazarını Ziyaret Etti
1 saat önce
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Kapalı Halk Pazarını ziyaret ederek, esnaf ve halkla buluştu.
Ardahan
Valisi Mustafa Masatlı, Kapalı Halk Pazarını ziyaret ederek, esnaf ve halkla buluştu.
İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş
ve İl Jandarma
Komutanı Selçuk Erdem
ile birlikte kapalı pazarı ziyaret eden Vali Mustafa Masatlı, pazar esnafıyla görüştü, işlerinin durumunu öğrendi. Pazarda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Vali Masatlı, alışveriş yaptığı esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu. - ARDAHAN
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:20 Kaynak: İHA
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