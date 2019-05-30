Son Dakika Haberleri: Vali Mustafa Masatlı, Hanak ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Vali Mustafa Masatlı, Hanak ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu

1 saat önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Hanak ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Mustafa Masatlı, Hanak ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu, System.String[]
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Hanak ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İl Jandarma Komutanı Selçuk Özdem ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ile birlikte Hanak'a giden Vali Masatlı, ilçe Kaymakamlığını ziyaret etti. Kaymakamlık binasında hizmet almak için bekleyen vatandaşlarımızla da görüşen Vali Mustafa Masatlı, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret ettiği esnafa hayırlı işler dileyen Masatlı, vatandaşlarla da sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Mustafa Masatlı, daha sonra, Ortakent Mahallesine giderek, burada yapımı devam eden 9 derslikli ilkokul inşaatını denetledi, mahallede taziye ziyaretinde bulundu.

Masatlı, Şahdenizi doğalgaz Boru hattının bağlı olduğu BOTAŞ'a ait kompresör istasyonunu da ziyaret ederek, yetkililerden istasyonun kapasitesi ve diğer faaliyetler hakkında bilgi aldı. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:42 Kaynak: İHA
Selçuk, Jandarma, Ardahan, Hanak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mağaraya sıkıştırılan teröristler böyle teslim oldu Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı EPGİS akaryakıttaki indirimlerin ne zaman pompaya yansıyacağını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 17:40:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Mustafa Masatlı, Hanak ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]