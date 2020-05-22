Vali Mustafa Masatlı, kapalı halk pazarını denetledi - Son Dakika

Vali Mustafa Masatlı, kapalı halk pazarını denetledi

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı öncesi kapalı halk pazarını denetledi.

Vali Mustafa Masatlı, kapalı halk pazarını denetledi, System.String[]

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı öncesi kapalı halk pazarını denetledi.


İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ile birlikte halk pazarına giden Vali Mustafa Masatlı, Pazar girişinde sağlıkçılar tarafından pazara gelen vatandaşların ateşlerinin ölçülmesi, tezgah mesafeleri, pazar içerisine alınan kişi sayılarının kontrolü, sosyal mesafe, maske ve hijyen önlemlerini yerinde denetledi.


Pazarcı esnafına hayırlı işler dileyen Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlara, maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Maskesi olmayanlara maske dağıtımı yapıldı.


Pazarcı esnafı ve vatandaşların Bayramını tebrik eden Vali Mustafa Masatlı, pazarcı esnaftan alışveriş de yaptı. - ARDAHAN

Ramazan Bayramı, Ünsal Hayal, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 10:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Mustafa Masatlı, kapalı halk pazarını denetledi - Son Dakika

Son Dakika

İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum Emrata yeni koleksiyonunu, eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi 46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
"Maçları oynamayalım" dediği iddia edilen Emre fena patladı: İftiranın parçası         
17:05
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi         
16:59
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık         
16:06
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi         
15:45
Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi         
15:37
Emrata işleri büyütüyor! Yeni koleksiyonunu tanıtan eşiyle samimi pozlar verdi Emrata işleri büyütüyor! Yeni koleksiyonunu tanıtan eşiyle samimi pozlar verdi         
15:20
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor         
15:14
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı         
15:12
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu         
15:08
Salgında atılan adımların etkisi kaç liraya ulaştı? Albayrak tek tek açıkladı Salgında atılan adımların etkisi kaç liraya ulaştı? Albayrak tek tek açıkladı         
15:07
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü         
15:04
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı         
15:03
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti         
14:51
Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı         
14:49
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap         
14:45
Otogardaki 80 dükkanı sel bastı! Otogar esnafı, asfalt kazan İBB'yi suçladı Otogardaki 80 dükkanı sel bastı! Otogar esnafı, asfalt kazan İBB'yi suçladı         
14:33
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına AK Parti'den iki farklı yanıt geldi         
14:27
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı         
14:18
Sadece 2 hafta ömrü olan ters laleler, görenleri kendine hayran bırakıyor Sadece 2 hafta ömrü olan ters laleler, görenleri kendine hayran bırakıyor         
14:15
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı         
14:06
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti         
14:03
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:46
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler         
13:29
Yaşıtları gezerken o, 4 saatlik sokağa çıkma izninde işinin başına koştu Yaşıtları gezerken o, 4 saatlik sokağa çıkma izninde işinin başına koştu         
13:22
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti         
13:22
İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt         
13:17
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz         
13:16
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı         
13:09
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı         
13:00
Pantheon tapınağının önündeki yol çöktü, ortaya çıkanlara kimse inanamadı Pantheon tapınağının önündeki yol çöktü, ortaya çıkanlara kimse inanamadı         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2020 17:10:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Mustafa Masatlı, kapalı halk pazarını denetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]