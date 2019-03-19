Son Dakika Haberleri: Vali Mustafa Masatlı, Posof İlçesini Ziyaret Etti, İş Makinesi Teslim Etti

Vali Mustafa Masatlı, Posof İlçesini Ziyaret Etti, İş Makinesi Teslim Etti

9 dakika önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Posof ilçesini ziyaret ederek, Türkiye Belediyeler Birliği'nce ilçe halkına hizmet vermesi amacıyla belediyeye tahsis edilen tam donanımlı, yaz ve kış aylarında aktif hizmet verecek bir kepçenin teslimini gerçekleştirdi.

Vali Mustafa Masatlı, Posof İlçesini Ziyaret Etti, İş Makinesi Teslim Etti, System.String[]
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Posof ilçesini ziyaret ederek, Türkiye Belediyeler Birliği'nce ilçe halkına hizmet vermesi amacıyla belediyeye tahsis edilen tam donanımlı, yaz ve kış aylarında aktif hizmet verecek bir kepçenin teslimini gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında ilçenin bir kepçeye ihtiyacı olduğunun belirtilmesi üzerine, Türkiye Belediyeler Birliği'nce ilçe belediyesine, tam donanımlı, yaz ve kış aylarında aktif hizmet verecek kar aparatı da bulunan bir kepçe tahsis edildi. İlçeye getirilen kepçe, Vali Mustafa Masatlı, Türkiye Belediyeler Birliği Daire Başkanı İbrahim Azak ve İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz tarafından Belediye Başkanı Cahit Ulgar'a teslim edildi.

Günün anlamına binaen Vali Mustafa Masatlı ve beraberindeki heyete tescillenen Posof Taş Bebeği hediye edildi.

Vali Masatlı, kepçenin teslim töreninin ardından ilçe halkıyla bir araya gelerek, sohbet etti, sorun ve talepleri dinledi. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:04 Kaynak: İHA

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