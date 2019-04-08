Vali Mustafa Masatlı, Sabah Namazı Buluşmalarını Sürdürüyor
1 saat önce
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, sabah namazı buluşmalarını Merkez Camiinde sürdürdü.
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, sabah namazı buluşmalarını Merkez Camiinde sürdürdü.
Sabah Namazının sonra cami cemaatiyle sohbet eden Vali Masatlı, namazın ardından Kongre Caddesinde gezinti yaptı. - ARDAHAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:18 Kaynak: İHA
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