Son Dakika Haberleri: Vali Mustafa Masatlı, Sabah Namazı Buluşmalarını Sürdürüyor

Vali Mustafa Masatlı, Sabah Namazı Buluşmalarını Sürdürüyor

1 saat önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, sabah namazı buluşmalarını Merkez Camiinde sürdürdü.

Vali Mustafa Masatlı, Sabah Namazı Buluşmalarını Sürdürüyor, System.String[]
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, sabah namazı buluşmalarını Merkez Camiinde sürdürdü.

Sabah Namazının sonra cami cemaatiyle sohbet eden Vali Masatlı, namazın ardından Kongre Caddesinde gezinti yaptı. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:18 Kaynak: İHA

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